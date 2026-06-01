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Dia do Corre terá largada na noite desta segunda e percurso pelas ruas centrais da Capital

Programação inclui corrida de cinco quilômetros, sorteio de brindes e atrações para o público

01 junho 2026 - 12h22Sarah Chaves
A participação é gratuita e aberta ao públicoA participação é gratuita e aberta ao público   (Divulgação)

O Dia do Corre será realizado nesta segunda-feira (1º), na Praça do Rádio Clube, em Campo Grande. A concentração está marcada para as 19h e a largada para as 19h30. O percurso terá cinco quilômetros pelas ruas da região central da cidade. 

A edição de junho será realizada em parceria com o Sicredi e também marcará o lançamento oficial da Corrida do Sicredi, prevista para 8 de agosto, na Capital. Durante o evento haverá sorteio de brindes e inscrições para a prova, além de praça de alimentação e apresentação de DJs. 

A participação é gratuita e aberta ao público. Segundo a organização, a última edição reuniu cerca de 2,5 mil pessoas, público que também é esperado para o evento desta segunda-feira. 

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