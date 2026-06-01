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Trio é preso após espancar pedestres e deixar três na UTI em Campo Grande

Vítimas tentaram reagir a assalto e foram atingidas com pedradas na cabeça

01 junho 2026 - 12h38Vinicius Costa
Santa Casa de Campo GrandeSanta Casa de Campo Grande   (Divulgação/Santa Casa)

Três criminosos, identificados como Jeferson Leal, de 35 anos, Kátia Mara da Silva Xavier, de 37 anos, e Juan Carlos Ocampos, foram presos em flagrante após assaltarem cinco pessoas e ainda desferirem pedradas na cabeça delas, deixando três em estado grave e internados na UTI da Santa Casa, em Campo Grande.

O caso aconteceu na esquina das ruas Joaquim Nabuco e Marechal Rondon, quando o trio abordou o grupo e com ameaças e violência física, roubou os aparelhos celulares das vítimas. Em uma tentativa de recuperar os pertences, as vítimas reagiram e entraram em luta corporal com os assaltantes.

Segundo o boletim de ocorrência, durante a briga, os criminosos utilizaram pedras pesadas para golpear a cabeça dos homens, deixando três deles desorientados e ensanguentados no chão antes de fugirem.

Testemunhas acionaram o socorro médico e as equipes da Polícia Militar. Enquanto os feridos mais graves eram levados ao hospital, equipes da Força Tática iniciaram buscas na região central, encontrando o trio no cruzamento das ruas Allan Kardec e Dom Aquino. Durante a revista pessoal, os militares encontraram três celulares roubados escondidos em posse de Juan Carlos.

Os suspeitos foram reconhecidos formalmente pelas testemunhas e pelas vítimas sobreviventes. O trio recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de plantão.

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