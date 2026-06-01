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TJMS nega soltura de homem acusado de homicídio em adega no Vida Nova

Defesa alegou que o acusado possui filhos menores de idade, mas o argumento foi rejeitado

01 junho 2026 - 12h54Vinícius Santos
Momento do crime - Foto: Arte / JD1 Momento do crime - Foto: Arte / JD1  

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) decidiu, de forma unânime, negar o pedido de liberdade de Natthan Daniel da Silva, apontado como autor dos disparos que resultaram na morte de Diego Alves dos Reis da Silva, de 28 anos, em uma adega no bairro Jardim Vida Nova, em Campo Grande. O crime ocorreu em 16 de março deste ano e, desde então, o investigado permanece preso.

A análise foi feita pela 2ª Câmara Criminal do TJMS, que entendeu que a manutenção da prisão preventiva se justifica diante dos elementos apresentados no processo. Os desembargadores destacaram a existência de indícios suficientes de autoria, citando a situação de flagrância e depoimentos de testemunhas.

Segundo o colegiado, há elementos concretos que reforçam a necessidade da custódia cautelar, não se tratando de decisão baseada em fundamentos genéricos. Para os magistrados, a gravidade do caso e a indicação de que o paciente aparentemente não consegue conter o ímpeto criminoso reforçam a manutenção da prisão.

A defesa alegou, entre outros pontos, que o investigado possui filhos menores de idade, argumento que foi rejeitado pelo Tribunal. Os desembargadores afirmaram que essa condição, por si só, não garante direito à liberdade nem à substituição por prisão domiciliar, ainda que com medidas cautelares alternativas.

Na decisão, os magistrados também ressaltaram que a existência de filhos pequenos não afasta a responsabilidade pelos atos atribuídos ao investigado, destacando o impacto da conduta praticada.

Ao final, o colegiado foi direto ao negar o pedido da defesa, registrando que "é descabido o pedido de revogação da prisão preventiva ou de substituição por cautelar alternativa ou domiciliar".

CÂMERA REGISTRA CORRE-CORRE E DESESPERO

Câmeras de segurança instaladas nas imediações da adega registraram o momento do homicídio a tiros que vitimou Diego Alves dos Reis da Silva, de 28 anos, no bairro Jardim Vida Nova, em Campo Grande.

Nas imagens, o suspeito chega ao local em um Fiat Stilo. Pouco depois, começam os gritos e é possível ouvir os disparos, enquanto frequentadores correm em meio ao desespero. A vítima já havia sido atingida no momento da ação.

Após o crime, o autor foi preso momentos depois por equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Na ação, os policiais também apreenderam a arma de fogo utilizada no ataque.

O episódio ainda deixou outras três pessoas feridas, que foram socorridas. 

Veja o vídeo:

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