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PolÃ­cia

VÃ­deo mostra execuÃ§Ã£o a tiros e correria generalizada em adega lotada no Jd. Vida Nova

Homem de 28 anos estÃ¡ preso pelo crime e confessou que teve uma confusÃ£o com a vÃ­tima fatal momentos antes

17 marÃ§o 2026 - 10h10VinÃ­cius Santos
Momento do crime - Foto: Arte / JD1 Momento do crime - Foto: Arte / JD1  

Câmeras de segurança nas imediações de uma adega, no bairro Jardim Vida Nova, região norte de Campo Grande, registraram o momento do assassinato a tiros de Diego Alves dos Reis da Silva, de 28 anos. O caso ocorreu na madrugada de segunda-feira (16) e deixou em pânico frequentadores do comércio, que estava lotado.

O atirador chegou ao local em um Fiat Stilo. Em seguida, começaram os gritos; é possível ouvir o som dos disparos e a correria das pessoas. Nesse momento, a vítima já havia sido atingida. O autor dos disparos deixou o local com o carro, parou ainda nas proximidades e continuou a manusear o revólver. Em seguida, voltou ao veículo e fugiu.

Ele foi preso momentos depois pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar (BPChoque), que também apreendeu a arma de fogo usada no ataque, o qual, além de matar Diego Alves dos Reis da Silva, deixou outras três pessoas feridas, que foram socorridas.

No momento da prisão, segundo consta no boletim de ocorrência, ele relatou o motivo do crime. Disse que estava bebendo no local dos fatos um pouco mais cedo e que acabou se desentendendo com Diego Alves. Após a discussão, foi até sua residência, buscou o revólver e retornou ao local para “cobrar a situação”.

Ao avistar Diego Alves, efetuou dois disparos contra ele. Nesse momento, algumas pessoas tentaram conter a arma de fogo, ocasião em que ele realizou mais três disparos, afirmando não se lembrar em quem atingiu.

Ainda durante a abordagem, foi constatado que quem conduzia o carro era um amigo do atirador, que deve responder por favorecimento pessoal. Os demais crimes são investigados pela Polícia Civil, como homicídio simples e homicídio simples na forma tentada.

Veja o vídeo:

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