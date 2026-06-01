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Justiça reconhece dupla maternidade após inseminação caseira em Campo Grande

A criança passará a ter oficialmente o nome das duas mães em seu registro de nascimento

01 junho 2026 - 13h24Sarah Chaves
A decisão também determina a inclusão dos ascendentes da mãe não gestante A decisão também determina a inclusão dos ascendentes da mãe não gestante   (Divulgação)

A Justiça de Mato Grosso do Sul reconheceu a dupla maternidade de uma criança gerada por inseminação artificial caseira e determinou a inclusão do nome da mãe não gestante no registro de nascimento. A decisão foi proferida pelo juiz Marcelo Andrade Campos Silva, da comarca de Campo Grande.

Segundo o processo, as duas mulheres vivem juntas desde 2020 e se casaram em junho de 2025. Com o objetivo de ter um filho e sem condições financeiras de realizar o procedimento em uma clínica especializada, elas optaram pela inseminação artificial caseira. A filha do casal nasceu em outubro de 2025.

Após o nascimento, as mães tentaram registrar a criança em nome das duas, mas o pedido foi negado pelo cartório porque não havia documentação emitida por uma clínica de reprodução assistida.

Ao analisar o caso, o magistrado entendeu que a falta desse documento não poderia impedir o reconhecimento da filiação. Na decisão, ele destacou que o Supremo Tribunal Federal já reconhece a igualdade de direitos entre casais homoafetivos e heteroafetivos e que o Superior Tribunal de Justiça também já admitiu o registro de dupla maternidade em casos de inseminação caseira.

Para o juiz, ficaram comprovados a união estável do casal, o consentimento da mãe não gestante e o projeto de formar uma família em conjunto.

Com a sentença, a criança passará a ter oficialmente o nome das duas mães em seu registro de nascimento. A decisão também determina a inclusão dos ascendentes da mãe não gestante e a alteração do nome da menina.
 

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Energisa Michel - Maio26

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