Menu
Menu Busca segunda, 01 de junho de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Dupla é capturada com arma e moto furtada após matar 'disciplina' rival em Dourados

Polícia localizou os suspeitos em esconderijo após vídeos com ameaças circularem em grupos de mensagens

01 junho 2026 - 13h55Vinicius Costa
Arma utilizada no homicídioArma utilizada no homicídio   (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Ação conjunta entre o Setor de Investigações Gerais (SIG) e o Núcleo Regional de Inteligência (NRI) resultou na prisão de um jovem, de 18 anos, e na apreensão de um adolescente, de 15 anos, suspeitos de executarem um rival em Dourados. A dupla, que confessou pertencer à facção criminosa Comando Vermelho, é acusada do assassinato de um homem conhecido como “PK”, crime ocorrido no último dia 25 de maio, no bairro Jardim Monte Líbano.

A captura dos suspeitos ocorreu em um imóvel no Jardim Santo André, após os investigadores interceptarem vídeos em aplicativos de mensagens onde um dos envolvidos ostentava armas e ameaçava o grupo rival. Segundo a Polícia Civil, a execução foi motivada por uma disputa pelo controle do tráfico de drogas na região. A vítima exercia a função de “disciplina” de uma organização criminosa concorrente e já era investigada por envolvimento em outro homicídio motivado pela guerra de facções no ano passado.

Durante as buscas na residência onde a dupla estava escondida, os policiais civis apreenderam um revólver municiado com características idênticas à arma utilizada no assassinato, além de roupas usadas no dia do crime e um aparelho celular. Nos fundos do quintal, a equipe também localizou uma motocicleta de origem paraguaia com queixa de furto, que foi utilizada na logística da execução, 1,5 quilo de maconha, 100 gramas de haxixe e uma balança de precisão.

Em depoimento prestado na sede do SIG, o maior de idade, identificado pelas iniciais R.M.M., e o menor, T.M.S., revelaram que haviam acabado de ingressar na organização criminosa. Eles afirmaram que o assassinato de "PK" foi uma ordem direta e expressa da alta cúpula da facção, como uma espécie de "teste de batismo" e demonstração de força contra o bando rival que atua na fronteira.

Os dois foram autuados em flagrante pelos crimes de integrar organização criminosa, posse irregular de arma de fogo, receptação e tráfico de entorpecentes, além do indiciamento por homicídio qualificado.

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Depac Centro
Polícia
Jovem é extorquido após desistir de encontro com garota de programa na Capital
Acidente aconteceu durante a manhã
Polícia
Caminhão de prefeitura invade preferencial e mata cadeirante em MS
Prisão foi realizada pela DAM de Aquidauana
Polícia
DAM de Aquidauana prende em flagrante agressor que tentava fugir de motocicleta
Balde com as porções de maconha
Polícia
Jovem esfaqueia marido na perna para tentar cessar agressões a socos em MS
Prisão foi realizada pela equipe da Deam
Polícia
Homem é preso por ameaçar ex-mulher usando telefone da filha de 11 anos
Suspeito foi capturado
Polícia
Acusado de matar idoso a facadas em Itajá é preso escondido em carvoaria de MS
Santa Casa de Campo Grande
Polícia
Trio é preso após espancar pedestres e deixar três na UTI em Campo Grande
Crime ocorreu no bairro Vila Planalto, em Caarapó
Polícia
Jovem é morto em rua e crime pode ter sigo por engano em Caarapó
Fardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis
Polícia
Policiais militares alvo de processos terão assistência jurídica gratuita em MS
Divulgação / Assessoria
Interior
Sem capacete e com droga, motociclista sofre acidente grave em Maracaju

Mais Lidas

Foto: Reprodução / Redes Sociais
Comportamento
Mãe perde filho para a depressão, faz alerta nas redes e emociona milhares de pessoas
Foto: Arquivo pessoal
Polícia
Discussão termina em morte dentro da Ceasa de Campo Grande
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Homem invade garagem, faz ameaças e atira contra carro no Centro de Campo Grande
UPA Universitário, onde suspeitos estavam internados
Polícia
Após serem socorridos, suspeitos de confronto com a PM morrem na UPA Universitário