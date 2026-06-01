Dupla é capturada com arma e moto furtada após matar 'disciplina' rival em Dourados

Ação conjunta entre o Setor de Investigações Gerais (SIG) e o Núcleo Regional de Inteligência (NRI) resultou na prisão de um jovem, de 18 anos, e na apreensão de um adolescente, de 15 anos, suspeitos de executarem um rival em Dourados. A dupla, que confessou pertencer à facção criminosa Comando Vermelho, é acusada do assassinato de um homem conhecido como “PK”, crime ocorrido no último dia 25 de maio, no bairro Jardim Monte Líbano.

A captura dos suspeitos ocorreu em um imóvel no Jardim Santo André, após os investigadores interceptarem vídeos em aplicativos de mensagens onde um dos envolvidos ostentava armas e ameaçava o grupo rival. Segundo a Polícia Civil, a execução foi motivada por uma disputa pelo controle do tráfico de drogas na região. A vítima exercia a função de “disciplina” de uma organização criminosa concorrente e já era investigada por envolvimento em outro homicídio motivado pela guerra de facções no ano passado.

Durante as buscas na residência onde a dupla estava escondida, os policiais civis apreenderam um revólver municiado com características idênticas à arma utilizada no assassinato, além de roupas usadas no dia do crime e um aparelho celular. Nos fundos do quintal, a equipe também localizou uma motocicleta de origem paraguaia com queixa de furto, que foi utilizada na logística da execução, 1,5 quilo de maconha, 100 gramas de haxixe e uma balança de precisão.

Em depoimento prestado na sede do SIG, o maior de idade, identificado pelas iniciais R.M.M., e o menor, T.M.S., revelaram que haviam acabado de ingressar na organização criminosa. Eles afirmaram que o assassinato de "PK" foi uma ordem direta e expressa da alta cúpula da facção, como uma espécie de "teste de batismo" e demonstração de força contra o bando rival que atua na fronteira.

Os dois foram autuados em flagrante pelos crimes de integrar organização criminosa, posse irregular de arma de fogo, receptação e tráfico de entorpecentes, além do indiciamento por homicídio qualificado.

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