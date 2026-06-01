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Jovem esfaqueia marido na perna para tentar cessar agressões a socos em MS

Foram apreendidos na casa 225 gramas de maconha escondidas em cima de geladeira

01 junho 2026 - 14h38Vinicius Costa
Balde com as porções de maconhaBalde com as porções de maconha   (Divulgação/PMMS)

Homem, de 29 anos, foi esfaqueado na perna durante uma briga com a própria companheira, de 25 anos, na noite deste domingo, dia 31, em Mundo Novo. Ela havia se defendido das agressões cometidas pelo suspeito após o consumo de álcool e drogas na residência, no bairro São Jorge.

Ela contou para a polícia que foi empurrada, jogada ao chão e agredidas com socos que provocaram lesões no supercílio direito, inchaço na região, mas também na mão direita e no polegar esquerdo. Para se defender, ela utilizou uma faca e desferiu um golpe na coxa esquerda do companheiro.

Segundo consta no boletim de ocorrência, enquanto a equipe da Polícia Militar atendia a ocorrência, foi localizado um pequeno balde, o peso de 225 gramas de maconha.

O suspeito foi detido por violência doméstica contra a companheira, além de ser levado por porte e consumo de drogas.

Ainda conforme o registro policial, ela revelou a polícia que, embora as discussões e agressões verbais fossem frequentes quando ambos faziam uso de bebidas alcoólicas, esta foi a primeira vez que decidiu registrar um boletim de ocorrência e formalizar um pedido de medida protetiva de urgência.

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