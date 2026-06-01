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Caminhão de prefeitura invade preferencial e mata cadeirante em MS

Motorista desrespeitou placa de "PARE" e atropelou morador

01 junho 2026 - 15h12Vinicius Costa
Acidente aconteceu durante a manhãAcidente aconteceu durante a manhã   (MS Todo Dia)

O cadeirante Fábio Wagner dos Santos, de 55 anos, morreu no final da manhã desta segunda-feira (1º) após ser atropelado por um caminhão caçamba pertencente à Secretaria Municipal de Obras de Costa Rica.

O acidente fatal ocorreu no cruzamento da Rua Horácio Machado de Oliveira com a Avenida Kendi Nakai, localizada no bairro Jardim Imansai.

Segundo informações do site MS Todo Dia, o veículo oficial havia acabado de deixar o pátio da secretaria e trafegava pela Rua Horácio Machado. Ao tentar acessar a avenida principal, o motorista do caminhão desrespeitou a sinalização de parada obrigatória - PARE - e avançou sobre a pista, atingindo diretamente a vítima, que descia a via pública em sua cadeira de rodas.

O homem foi arremessado para baixo do veículo pesado, sofrendo esmagamento e múltiplas fraturas ao ficar preso entre os eixos dianteiro e traseiro da caçamba. Uma equipe de socorro médico do município foi acionada, mas os profissionais apenas constataram o óbito.

A área do sinistro foi isolada pela Polícia Militar para permitir os trabalhos de levantamento técnico da Perícia Científica e o recolhimento do corpo pela funerária de plantão.

Representantes da prefeitura e da Secretaria de Obras acompanharam os procedimentos na cena e informaram, por meio de nota preliminar, que abriram um procedimento administrativo interno para apurar a conduta do servidor que dirigia o veículo.

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