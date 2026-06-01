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Prefeitura abre processo seletivo para formados em Artes Visuais em Campo Grande

Remuneração de R$ 3.200, carga de 40h semanais e inscrições gratuitas nos dias 2 e 3 de junho

01 junho 2026 - 14h23Vinícius Santos
Fachada da prefeitura de Campo Grande. Fachada da prefeitura de Campo Grande.   (Foto: Divulgação.)

A prefeitura de Campo Grande publicou a abertura de um Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária de Técnico de Atividades Socioculturais (Artes Visuais), conforme divulgado no DIOGRANDE nº 8.340. O objetivo é recompor vacâncias existentes na área.

Ao todo, são ofertadas três vagas, com remuneração bruta mensal de R$ 3.200,00 e carga horária de 40 horas semanais.

As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, nos dias 2 e 3 de junho de 2026, até as 18h do último dia, respeitando o horário oficial de Mato Grosso do Sul. O cadastro deve ser feito no endereço eletrônico: www.campogrande.ms.gov.br/semadi/processoseletivo.

Para participar, o candidato deve possuir diploma de graduação em Artes Visuais, devidamente registrado, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

O edital também informa que, em razão do número de vagas ofertadas, não haverá reserva imediata para candidatos com deficiência, negros e indígenas, conforme a legislação vigente.

A seleção será feita exclusivamente por meio de prova de títulos, de caráter eliminatório e classificatório, sob responsabilidade das Secretarias Municipais de Administração e Inovação e de Assistência Social e Cidadania.

Os interessados podem consultar orientações detalhadas sobre o processo de inscrição no site www.campogrande.ms.gov.br/semadi/como-se-inscrever.

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