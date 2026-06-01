DAM de Aquidauana prende em flagrante agressor que tentava fugir de motocicleta

Homem, de 28 anos, foi preso em flagrante pela equipe da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Aquidauana, durante a sexta-feira, dia 29, após ser acusado de agredir, ameaçar e manter sob abuso psicológico a companheira, de 36 anos. O suspeito foi interceptado pelos investigadores no momento exato em que tentava fugir em uma motocicleta carregando uma mala com seus pertences.

O crime que resultou na prisão ocorreu horas antes na residência do casal, motivado por uma discussão por causa de um aparelho celular compartilhado. Durante o desentendimento, o homem ofendeu a vítima com xingamentos, ameaçou ceifar sua vida e a agrediu fisicamente, empurrando-a contra um sofá. Antes de deixar o local, o agressor quebrou o telefone da vítima jogando-o no chão e cortou os cabos de internet da casa para isolar a mulher.

Abalada com o episódio, a vítima conseguiu se deslocar até a delegacia especializada, onde relatou que sofria abusos físicos e psicológicos constantes ao longo dos sete meses de relacionamento com o autor. Com base nas informações e nas características do suspeito, a equipe de investigação iniciou diligências imediatas pela cidade para evitar que ele deixasse a região.

O homem foi localizado e cercado em frente à residência de um familiar, onde se preparava para iniciar a fuga de moto. K.D.A. não esboçou reação ao receber a voz de prisão e foi conduzido imediatamente para a 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana, onde foi autuado em flagrante pela autoridade policial.

O agressor permanece custodiado na carceragem local à disposição do Poder Judiciário. Ele responderá formalmente pelos crimes de ameaça, injúria, vias de fato e dano qualificado, todos qualificados pelas diretrizes da Lei Maria da Penha no contexto de violência doméstica.

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