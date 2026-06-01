Consultório móvel da Subea atende quatro bairros em junho na Capital; confira

A Superintendência de Bem-Estar Animal (Subea) realiza, ao longo do mês de junho, uma nova agenda do Consultório Móvel, que vai percorrer quatro bairros de Campo Grande oferecendo atendimento veterinário gratuito para cães e gatos.
A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços de bem-estar animal, com atendimentos realizados das 8h às 13h, mediante distribuição de senhas. Durante as ações, os animais passam por avaliação clínica, recebem orientações aos tutores e podem ser encaminhados para castração em clínicas credenciadas pela Prefeitura.
A programação começa no Jardim Noroeste, entre os dias 8 e 12 de junho. Em seguida, o serviço será levado ao Parque Novos Estados, de 15 a 19 de junho. O atendimento continua no Portal Caiobá, entre os dias 22 e 26 de junho, e encerra no bairro Oliveira II, de 29 de junho a 3 de julho.
Para ser atendido, o tutor deve apresentar CadÚnico atualizado, documento com foto e comprovante de residência.
Agenda do Consultório Móvel – Junho
Jardim Noroeste
08/06 a 12/06
Parque Novos Estados
15/06 a 19/06
Portal Caiobá
22/06 a 26/06
Oliveira II
29/06 a 03/07
Atendimento: 8h às 13hReportar Erro