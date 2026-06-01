Torresmofest volta a Campo Grande com rock, gastronomia e entrada gratuita

O Torresmofest retorna a Campo Grande e promete quatro dias de muita música, gastronomia e cultura entre os dias 4 e 7 de junho, das 12h às 23h, com entrada gratuita. A edição especial de 2026 celebra as “Lendas do Rock” e marca a última parada do festival no Estado neste ano.

Reconhecido como um dos maiores festivais gastronômicos do Brasil, o evento já soma mais de 660 edições e um público superior a 10 milhões de pessoas. A proposta é unir boa comida, entretenimento e experiências para todos os gostos.

Embora o destaque seja o torresmo e as receitas à base de carne suína, o festival também oferece um cardápio variado com opções como costela no fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, hambúrgueres, batatas recheadas, lanches especiais, doces artesanais, sobremesas e chopp artesanal.

Além da gastronomia, o evento contará com mais de 20 expositores e uma programação musical intensa, com bandas e artistas que vão do rock nacional ao internacional, incluindo tributos e covers de grandes nomes da música.

programação musical

quinta-feira (04/06)

18h30 – David Dias (voz e violão)

20h30 – especial Guns N’ Roses – Banda On The Road

sexta-feira (05/06)

12h30 – Kleber Almeida (voz e violão)

18h – tributo Legião Urbana – Haiwanna

20h30 – especial Skank – Bortoti

sábado (06/06)

12h30 – Banda Control A (anos 70 e 80)

15h – Alanis Morissette – American Radio

17h30 – tributo Mamonas Assassinas – Banda Alziras Rock

20h30 – cover Bon Jovi – Hitma Rock

domingo (07/06)

12h30 – Banda Alziras (rock nacional)

15h – cover Charlie Brown Jr – Kefla

17h30 – especial Tim Maia – Plebheus

20h30 – tributo Queen – Banda On The Road

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também