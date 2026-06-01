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Policias deflagram "Operação Sossego" e prendem dois agressores em MS

Homens de 26 e 32 anos caíram por violência doméstica

01 junho 2026 - 16h55Vinicius Costa
Delegacia de Polícia Civil de Antônio JoãoDelegacia de Polícia Civil de Antônio João   (Divulgação/PCMS)

Uma ação conjunta entre as polícias Civil e Militar deflagrou a "Operação Sossego" no último sábado (30) para combater uma série de crimes em estabelecimentos comerciais e vias públicas de Antônio João, na fronteira com o Paraguai. A ofensiva estratégica foi motivada por um volume crescente de denúncias da população sobre tráfico de entorpecentes, perturbação do sossego com som automotivo e exploração sexual de menores na região.

Durante as incursões em bares, conveniências e locais de aglomeração previamente mapeados, os agentes da segurança pública realizaram a checagem de alvarás de funcionamento, vistorias administrativas e a identificação de frequentadores. O foco principal do cerco policial foi asfixiar a criminalidade local e capturar indivíduos foragidos que utilizavam os comércios noturnos como ponto de encontro.

Apesar do foco inicial no ordenamento urbano, os desdobramentos das fiscalizações resultaram na prisão em flagrante de dois homens por crimes previstos na Lei Maria da Penha. O primeiro caso envolveu um suspeito de 32 anos, identificado pelas iniciais J.M.C., capturado e autuado pelos crimes de vias de fato e dano qualificado no contexto de violência doméstica e familiar.

Paralelamente, as equipes da Força Tática de Ponta Porã, que davam apoio à operação na cidade vizinha, prenderam em flagrante o segundo agressor, I.C., de 26 anos. O jovem foi surpreendido pelos policiais e indiciado de forma imediata pelos crimes de lesão corporal dolosa e ameaça de morte praticados contra a sua companheira.

Os dois detidos passaram por exames de corpo de delito e foram transferidos para a carceragem da 1ª Delegacia de Polícia Civil da comarca, onde permanecem recolhidos à disposição do Poder Judiciário. O balanço final das notificações administrativas e outras apreensões de trânsito realizadas durante a saturação urbana deve ser divulgado ao longo da semana pelas forças policiais.

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