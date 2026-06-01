TRT-MS abre inscrições para estágio de nível superior em 11 áreas

O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT/MS) abriu, nesta segunda-feira, dia 1º, as inscrições para o processo seletivo destinado à formação de cadastro de reserva para estagiários de nível superior.

Os acadêmicos interessados em ingressar no órgão do Poder Judiciário Federal têm até o dia 19 de junho de 2026 para efetuar a candidatura. O procedimento é totalmente gratuito e deve ser realizado exclusivamente pela internet, por meio do portal oficial da empresa organizadora Super Estágios.

A seleção pública é voltada para estudantes matriculados em onze diferentes áreas de graduação: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Publicidade e Propaganda, Direito, Engenharia Civil, Tecnologia da Informação (TI), História, Jornalismo e Enfermagem. As vagas de cadastro de reserva têm como objetivo suprir demandas futuras tanto nas secretarias e gabinetes da sede do Tribunal, em Campo Grande, quanto nas Varas do Trabalho localizadas nos municípios do interior do estado.

Os candidatos aprovados e convocados para preenchimento das vagas cumprirão uma jornada de trabalho de 4 horas diárias, totalizando 20 horas semanais, compatíveis com o horário escolar. Em contrapartida, o TRT/MS oferece uma remuneração mensal por meio de bolsa-auxílio - cujo valor oficial segue as tabelas vigentes do Judiciário - , além do pagamento de auxílio-transporte diário proporcional aos dias efetivamente trabalhados na instituição.

As avaliações teóricas do processo seletivo serão aplicadas de forma totalmente digital nos dias 24 e 25 de junho, ficando o sistema aberto para acesso das 8h às 17h, sempre no horário oficial de Mato Grosso do Sul. A prova online será composta por 30 questões objetivas de múltipla escolha, divididas entre as disciplinas de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Noções de Informática e Conhecimentos Específicos de acordo com a área técnica escolhida pelo estudante.

A divulgação do resultado final homologado e o início imediato das convocações dos primeiros colocados estão programados para o dia 8 de julho de 2026. Para o esclarecimento de dúvidas, a empresa disponibilizou o atendimento telefônico pelo número (67) 3211-2022 e o suporte informativo em suas redes sociais.

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