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Aeroporto de Campo Grande deve ter mais de 21 mil passageiros no feriadão

Terminal tem 124 pousos e decolagens programados entre os dias 3 e 7 de junho

01 junho 2026 - 15h53Vinicius Costa
Aeroporto Internacional de Campo GrandeAeroporto Internacional de Campo Grande   (Jônatas Bis/JD1)

O Aeroporto Internacional de Campo Grande deve receber grande movimentação de passageiros nos próximos dias em razão do feriado prolongado de Corpus Christi - comemorado no dia 4 de junho.

Conforme detalhes da Aena, concessionária que administra o terminal na capital sul-mato-grossense, estão programados 21.796 assentos disponíveis para os viajantes, distribuídos em 124 operações de pousos e decolagens entre os dias 3 e 7 de junho de 2026.

Em âmbito nacional, o aeroporto de Campo Grande integra uma megaoperação da Aena Brasil, que vai ofertar mais de 702 mil assentos em seus 17 aeroportos espalhados pelo território nacional. O maior volume de tráfego aéreo ficará concentrado no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, que sozinho projeta mais de 382 mil assentos, seguido pelo terminal internacional do Recife, em Pernambuco, com 140 mil assentos ofertados.

O diretor de Relações Institucionais da Aena Brasil, Filipe Reis, destacou que a infraestrutura aeroportuária foi revisada para suportar os picos de demanda.

"Em feriados prolongados, como o de Corpus Christi, registramos aumento na movimentação de passageiros e operações. Toda a nossa infraestrutura e as equipes da Aena estão preparadas para atender os usuários com máxima eficiência, segurança e conforto", ressaltou.

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