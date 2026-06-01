Jovem é extorquido após desistir de encontro com garota de programa na Capital

Jovem, de 22 anos, foi vítima de uma extorsão e perdeu pouco mais de R$ 1,3 mil após receber ameaças de morte por mensagens de aplicativo na noite de domingo (31), em Campo Grande. Os criminosos, que se identificaram falsamente como integrantes do PCC e acusaram a vítima havia causado prejuízos financeiros a uma garota de programa.

O rapaz admitiu aos policiais que havia agendado um encontro com uma garota de programa e desistido de comparecer. Horas após o cancelamento, ele começou a receber mensagens de texto e áudios de dois números de telefone diferentes. Um dos suspeitos passou a cobrar uma taxa de ressarcimento pelo tempo em que a mulher ficou aguardando.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o jovem imaginou que não precisaria pagar, mas os golpistas passaram a realizar ameaças, dizendo que iriam até a casa dele para "meter bala" e aplicar um "corretivo". Eles chegaram a ameaçar filmar a execução da vítima para divulgar em redes sociais como forma de exemplo para outros clientes que cancelassem agendamentos.

Temendo a integridade física, o jovem realizou duas transferências via Pix para a conta de uma mulher. O primeiro envio foi no valor de R$ 450,00 e, na sequência, os criminosos exigiram mais R$ 900,00, totalizando o prejuízo de R$ 1.350,00 depositados em uma conta digital.

Após efetuar os pagamentos e refletir sobre a abordagem, a vítima percebeu que havia caído num golpe. O caso foi registrado como extorsão.

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