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Traficante é preso em Campo Grande com quase 2 mil porções de cocaína

Abordagem ocorreu na Mata do Segredo e levou os policiais até um imóvel no Parque do Sol

01 junho 2026 - 17h01Vinícius Santos
Divulgação / Assessoria / PMMSDivulgação / Assessoria / PMMS  

Um homem foi preso em flagrante na noite de domingo (31) por tráfico de drogas durante uma ação da Polícia Militar no bairro Mata do Segredo, na região norte de Campo Grande. 

Segundo a 11ª CIPM, o suspeito estava como passageiro em um carro por aplicativo quando foi abordado pelos policiais. A equipe informou que decidiu realizar a abordagem após o homem demonstrar atitude suspeita. 

Durante a revista, os militares encontraram 100 porções de cocaína já embaladas e prontas para a comercialização. Na sequência, os policiais realizaram diligências em um endereço no bairro Parque do Sol, onde localizaram outras 1.719 porções da droga. 

Ainda conforme apurado, além de materiais utilizados para fracionar e embalar o entorpecente. Diante da situação, o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia, onde foram adotadas as providências cabíveis.

Vídeo: 

 

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