Votação da lista tríplice para desembargador no TJMS será no dia 1º de julho

O Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) realizará no dia 1º de julho a votação que definirá a lista tríplice de candidatos à vaga de desembargador pelo quinto constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS).

Nesta segunda-feira (1º), o presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan, recebeu oficialmente a lista sêxtupla encaminhada pela OAB/MS, entregue pelo presidente da entidade, advogado Bitto Pereira. A relação foi formada em sessão extraordinária do Conselho Seccional realizada no último dia 29 de maio, com a participação de 43 conselheiros votantes.

Os advogados passaram por arguição e votação, resultando na escolha de seis nomes: Ana Carolina Ali Garcia, Regina Iara Ayub Bezerra, Silmara Salamaia Gonçalves, José Eduardo Chemin Cury, Ewerton Araújo de Brito e José Roberto Rodrigues da Rosa.

Após a definição da lista tríplice pelo TJMS, os nomes seguirão para apreciação do governador do Estado, responsável pela nomeação do novo desembargador.

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