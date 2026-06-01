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Votação da lista tríplice para desembargador no TJMS será no dia 1º de julho

Pleno do Tribunal de Justiça definirá os três nomes que seguirão para escolha do governador após lista sêxtupla da OAB/MS

01 junho 2026 - 16h22Taynara Menezes
Nesta segunda-feira (1&ordm;), o presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan, recebeu oficialmente a lista sêxtupla encaminhada pela OAB/MSNesta segunda-feira (1º), o presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan, recebeu oficialmente a lista sêxtupla encaminhada pela OAB/MS   (Foto: DIVULGAÇÃO)

O Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) realizará no dia 1º de julho a votação que definirá a lista tríplice de candidatos à vaga de desembargador pelo quinto constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS).

Nesta segunda-feira (1º), o presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan, recebeu oficialmente a lista sêxtupla encaminhada pela OAB/MS, entregue pelo presidente da entidade, advogado Bitto Pereira. A relação foi formada em sessão extraordinária do Conselho Seccional realizada no último dia 29 de maio, com a participação de 43 conselheiros votantes.

Os advogados passaram por arguição e votação, resultando na escolha de seis nomes: Ana Carolina Ali Garcia, Regina Iara Ayub Bezerra, Silmara Salamaia Gonçalves, José Eduardo Chemin Cury, Ewerton Araújo de Brito e José Roberto Rodrigues da Rosa.

Após a definição da lista tríplice pelo TJMS, os nomes seguirão para apreciação do governador do Estado, responsável pela nomeação do novo desembargador.

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