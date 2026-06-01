Arraiá solidário da AACC/MS acontece neste sábado com programação especial na Capital

Campo Grande recebe neste sábado (6) o arraiá solidário da AACC/MS, um dos maiores eventos beneficentes de Mato Grosso do Sul. A festa será realizada no Centro de Convenções Albano Franco, das 11h às 22h.

O evento mobiliza cerca de 380 voluntários e empresas parceiras, responsáveis pela organização, montagem e atendimento nas barracas, em uma ação já consolidada no calendário solidário do Estado.

Toda a arrecadação é destinada à manutenção dos serviços da AACC/MS, que oferece acolhimento a crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. Os recursos ajudam a custear alimentação, hospedagem, atendimento multiprofissional e suporte às famílias. Parte da renda desta edição também será destinada à reforma da Casa de Apoio.

A programação inclui apresentações de quadrilhas escolares e barracas com comidas típicas, como arroz carreteiro, derivados de milho, doces, espetinhos e linguiça de Maracaju. O evento também contará com área kids.

Os ingressos custam R$ 20, e crianças de até 10 anos não pagam. As entradas estão disponíveis no local e na sede da AACC/MS.

Serviço

Sábado (6)

11h às 22h

Centro de Convenções Albano Franco

Ingresso: R$ 20

Informações: (67) 3322-8000

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