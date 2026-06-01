Humap-UFMS terá primeiro biobanco público de células-tronco mesenquimais do país

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS), da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e vinculado à HU Brasil, recebeu aprovação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) para funcionamento de um biobanco de células-tronco mesenquimais (CTM). A unidade será a primeira do país a manter um banco público desse tipo.

O biobanco armazenará e disponibilizará amostras biológicas para pesquisas aprovadas por comitês de ética, com fluxo regulado e rastreabilidade completa.

Segundo a bióloga e responsável técnica do biobanco, Thais Farias, as células-tronco mesenquimais “ainda não têm uma função específica, mas podem se transformar em outras células quando atingem um tecido doente, além de regular o sistema imunológico em locais de inflamação”.

As amostras serão obtidas a partir do cordão umbilical e da polpa do dente de leite, sem necessidade de novos procedimentos invasivos, já que a coleta ocorre durante procedimentos assistenciais. “A coleta não exige novos procedimentos, pois é feita durante o atendimento ao qual a paciente já será submetida”, explica Thais.

Além das CTM, o biobanco também armazenará sangue, soro e plasma, ampliando o suporte a pesquisas em áreas como cardiologia, neurologia, infectologia e medicina regenerativa. A liberação das amostras dependerá de aprovação em três instâncias: Comitê Gestor do Biobanco, Colegiado Executivo do Humap-UFMS e Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos.

O hospital aguarda a chegada de insumos para iniciar as coletas, com previsão de início em cerca de três a quatro meses.

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