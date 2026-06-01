Menu
Menu Busca segunda, 01 de junho de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

Humap-UFMS terá primeiro biobanco público de células-tronco mesenquimais do país

Estrutura aprovada pela Conep amplia pesquisas em medicina regenerativa no SUS

01 junho 2026 - 18h47Taynara Menezes
Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS/Ebserh) - Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS/Ebserh) -   (Foto: Arquivo / UCR25)

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS), da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e vinculado à HU Brasil, recebeu aprovação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) para funcionamento de um biobanco de células-tronco mesenquimais (CTM). A unidade será a primeira do país a manter um banco público desse tipo.

O biobanco armazenará e disponibilizará amostras biológicas para pesquisas aprovadas por comitês de ética, com fluxo regulado e rastreabilidade completa.

Segundo a bióloga e responsável técnica do biobanco, Thais Farias, as células-tronco mesenquimais “ainda não têm uma função específica, mas podem se transformar em outras células quando atingem um tecido doente, além de regular o sistema imunológico em locais de inflamação”.

As amostras serão obtidas a partir do cordão umbilical e da polpa do dente de leite, sem necessidade de novos procedimentos invasivos, já que a coleta ocorre durante procedimentos assistenciais. “A coleta não exige novos procedimentos, pois é feita durante o atendimento ao qual a paciente já será submetida”, explica Thais.

Além das CTM, o biobanco também armazenará sangue, soro e plasma, ampliando o suporte a pesquisas em áreas como cardiologia, neurologia, infectologia e medicina regenerativa. A liberação das amostras dependerá de aprovação em três instâncias: Comitê Gestor do Biobanco, Colegiado Executivo do Humap-UFMS e Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos.

O hospital aguarda a chegada de insumos para iniciar as coletas, com previsão de início em cerca de três a quatro meses.

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ambulância - Foto: Ilustrativa
Saúde
Idoso sofre queda durante crise epiléptica e morre após dias internado em Dourados
 Carro funerário no CEPOL - Foto: Vinícius Santos / Ilustrativa
Saúde
Idosa de 92 anos morre após apresentar dificuldades respiratórias no Aero Rancho
Foto: Reprodução / Redes Sociais
Comportamento
Mãe perde filho para a depressão, faz alerta nas redes e emociona milhares de pessoas
Em relação à dengue, o Estado soma 5.126 casos prováveis e 1.077 confirmações em 2026
Saúde
MS registra mais de 12,8 mil casos prováveis de chikungunya e chega a 21 mortes em 2026
Planos devem aumentar
Saúde
Plano de saúde individual terá reajuste máximo de 5,11%, decide ANS
O novo imunizante substituirá a atual vacina 10-valente
Saúde
SUS vai ofertar vacina pneumocócica 20-valente a partir de junho
Bets são virais no Brasil
Saúde
Mais de meio milhão de pessoas bloquearam acesso a sites de apostas
Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian
Saúde
Humap realiza mutirão com mais de 350 atendimentos para idosos na Capital
Ao todo, foram aplicadas 10.130 doses da vacina
Saúde
Drive-thru da gripe termina com mais de 10 mil vacinados na Capital
Caneta emagrecedora foi aprovada pela Anvisa
Saúde
Anvisa aprova primeira caneta análoga ao Ozempic para diabetes

Mais Lidas

Foto: Reprodução / Redes Sociais
Comportamento
Mãe perde filho para a depressão, faz alerta nas redes e emociona milhares de pessoas
Foto: Arquivo pessoal
Polícia
Discussão termina em morte dentro da Ceasa de Campo Grande
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Homem invade garagem, faz ameaças e atira contra carro no Centro de Campo Grande
UPA Universitário, onde suspeitos estavam internados
Polícia
Após serem socorridos, suspeitos de confronto com a PM morrem na UPA Universitário