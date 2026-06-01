Contagem regressiva: Copa do Mundo começa em 10 dias; veja quando Brasil entra em campo

Contagem regressiva! Faltam apenas 10 dias para o início da Copa do Mundo de 2026, que começa no dia 11 de junho. E os torcedores já estão de olho no calendário para saber em quais datas o Brasil, de Carlo Ancelotti, entra em campo.

Para ajudar os fãs da seleção brasileira a se programarem, acompanhe abaixo os dias dos jogos do 'Brasa' na fase de grupos e os possíveis caminhos da equipe no mata-mata. Os horários abaixo se referem ao fuso de Mato Grosso do Sul.

Brasil x Marrocos — 1ª rodada: 13 de junho (sábado), às 18h, no Estádio MetLife, em New Jersey-Nova York/Estados Unidos.

Brasil x Haiti — 2ª rodada: 19 de junho (sexta-feira), às 20h30, no Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia/Estados Unidos.

Escócia x Brasil — 3ª rodada: 24 de junho (quarta-feira), às 18h, no Estádio Hard Rock, em Miami/Estados Unidos.

Caso termine a fase de grupos na liderança da chave, o Brasil terá pela frente nas oitavas de final o segundo colocado do Grupo F, formado por Holanda, Japão, Tunísia e Suécia. Além disso, a primeira posição garante que a seleção brasileira permaneça nos Estados Unidos ao longo de toda a disputa do Mundial.

Tabela do Brasil se passar em primeiro:

Segunda fase: 29 de junho (segunda-feira), às 13h, em Houston

Oitavas de final: 5 de julho (domingo), às 16h, em New Jersey/Nova York

Quartas de final: 11 de julho (sábado), às 17h, em Miami

Semifinal: 15 de julho (quarta-feira): às 15h, em Atlanta

Final: 19 de julho (domingo), às 15h, em New Jersey/Nova York

Tabela do Brasil se passar em segundo:

Segunda fase: 29 de junho (segunda-feira), às 21h, em Monterrey

Oitavas de final: 4 de julho (sábado), às 13h, em Houston

Quartas de final: 9 de julho (quinta-feira), às 16h, em Boston

Semifinal: 14 de julho (terça), às 15h, em Dallas

Final: 19 de julho (domingo), às 15h, em New Jersey/Nova York

Além de ser o primeiro mundial a ser jogado em três países — Estados Unidos, México e Canadá —, a competição também será maior, com 48 países. A mudança garantirá uma partida a mais na segunda fase do torneio.

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