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Após agressão a árbitro, equipe é eliminada de competição de futebol amador na Capital

Organização da 6ª Copa Renaldo Sport's do Jardim Anápolis anunciou exclusão do Isolados FC nesta segunda-feira

01 junho 2026 - 21h10Taynara Menezes e Vinícius Costa    atualizado em 01/06/2026 às 21h10
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A equipe Isolados FC foi eliminada da 6ª Copa Renaldo Sport’s do Jardim Anápolis 2026 após a agressão a um árbitro de 29 anos durante uma partida de futebol amador realizada na tarde de sábado (30), no Jardim Morenão, em Campo Grande. A decisão foi divulgada oficialmente pela organização do campeonato nesta segunda-feira (1º), com base no regulamento da competição.

A nota publicada pela comissão organizadora confirma a exclusão por “agressão à arbitragem”, citando o regulamento que prevê eliminação automática em casos de agressão contra arbitragem ou comissão organizadora, seja por atletas, dirigentes, integrantes da comissão técnica ou torcedores identificados.

O caso aconteceu durante uma partida disputada na Rua Divino da Fonseca. Segundo o boletim de ocorrência, a confusão começou após a marcação de uma falta e a expulsão de um jogador do Isolados FC. Na sequência, atletas teriam cercado e xingado o árbitro Everton, de 29 anos.

Ainda de acordo com o registro policial, sentindo-se ameaçado, o árbitro tentou afastar um dos envolvidos, momento em que Tiago Albaneo Pereira, de 39 anos, teria atingido Everton com um soco na boca, causando ferimento.

À polícia, Tiago confirmou que houve o desentendimento, mas negou ter dado um soco no árbitro. Ele afirmou que apenas o empurrou e alegou que outros jogadores também participaram da confusão. As diferentes versões serão analisadas durante a investigação.

Em nota, a organização da competição afirmou que “não caberá qualquer flexibilização diante da gravidade dos fatos ocorridos” e reforçou o compromisso com a proteção da arbitragem, atletas e demais participantes, além de manter “tolerância zero para atos de violência dentro ou fora dos campos”.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como lesão corporal dolosa. O árbitro informou que pretende representar criminalmente contra o autor da agressão e foi orientado a realizar exame de corpo de delito.

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