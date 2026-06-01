Jovem bateu no meio-fio antes de morrer ao colidir contra árvore no Pioneiros

Gabriel Tolvay Carneiro, de 26 anos, foi identificado como o motociclista que morreu no começo da noite desta segunda-feira (1º), após perder o controle da direção, bater no meio-fio e colidir violentamente contra uma árvore na rua Senador Antônio Mendes Canale, no bairro Pioneiros, em Campo Grande.
Conforme informações repassadas pela Polícia Militar, o jovem seguia pela via no sentido Pioneiros/CCZ quando aconteceu o acidente. Com o impacto da colisão, ele caiu próximo ao meio-fio.
Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e tentaram reanimar a vítima ainda no local. Os socorristas realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) por vários minutos, mas Gabriel não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado ainda na via.
Após o acidente, a área foi isolada pela Polícia Militar para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica, responsáveis pela perícia e apuração das circunstâncias da colisão.
As causas do acidente ainda deverão ser investigadas.