Menu
Menu Busca segunda, 01 de junho de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Jovem bateu no meio-fio antes de morrer ao colidir contra árvore no Pioneiros

Gabriel Tolvay Carneiro, de 26 anos, chegou a ser socorrido por equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros, mas morreu no local

01 junho 2026 - 20h17Taynara Menezes, Vinícius Costa e Vinícius Santos     atualizado em 01/06/2026 às 20h20

Gabriel Tolvay Carneiro, de 26 anos, foi identificado como o motociclista que morreu no começo da noite desta segunda-feira (1º), após perder o controle da direção, bater no meio-fio e colidir violentamente contra uma árvore na rua Senador Antônio Mendes Canale, no bairro Pioneiros, em Campo Grande.

Conforme informações repassadas pela Polícia Militar, o jovem seguia pela via no sentido Pioneiros/CCZ quando aconteceu o acidente. Com o impacto da colisão, ele caiu próximo ao meio-fio.

Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e tentaram reanimar a vítima ainda no local. Os socorristas realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) por vários minutos, mas Gabriel não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado ainda na via.

Após o acidente, a área foi isolada pela Polícia Militar para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica, responsáveis pela perícia e apuração das circunstâncias da colisão.

As causas do acidente ainda deverão ser investigadas.

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem ilustrativa
Polícia
Após agressão a árbitro, equipe é eliminada de competição de futebol amador na Capital
Polícia confirma que mulher que morreu na BR-163 se jogou de carro em movimento
Polícia
Polícia confirma que mulher que morreu na BR-163 se jogou de carro em movimento
AGORA: Motociclista morre ao colidir contra árvore em avenida do Pioneiros
Polícia
AGORA: Motociclista morre ao colidir contra árvore em avenida do Pioneiros
Divulgação / Assessoria / PMMS
Polícia
Traficante é preso em Campo Grande com quase 2 mil porções de cocaína
Delegacia de Polícia Civil de Antônio João
Polícia
Policias deflagram "Operação Sossego" e prendem dois agressores em MS
Depac Centro
Polícia
Jovem é extorquido após desistir de encontro com garota de programa na Capital
Acidente aconteceu durante a manhã
Polícia
Caminhão de prefeitura invade preferencial e mata cadeirante em MS
Prisão foi realizada pela DAM de Aquidauana
Polícia
DAM de Aquidauana prende em flagrante agressor que tentava fugir de motocicleta
Balde com as porções de maconha
Polícia
Jovem esfaqueia marido na perna para tentar cessar agressões a socos em MS
Prisão foi realizada pela equipe da Deam
Polícia
Homem é preso por ameaçar ex-mulher usando telefone da filha de 11 anos

Mais Lidas

Foto: Reprodução / Redes Sociais
Comportamento
Mãe perde filho para a depressão, faz alerta nas redes e emociona milhares de pessoas
Foto: Arquivo pessoal
Polícia
Discussão termina em morte dentro da Ceasa de Campo Grande
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Homem invade garagem, faz ameaças e atira contra carro no Centro de Campo Grande
UPA Universitário, onde suspeitos estavam internados
Polícia
Após serem socorridos, suspeitos de confronto com a PM morrem na UPA Universitário