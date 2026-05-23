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Polícia Penal apreende drogas e celulares enviados por drones à PED de Dourados

Materiais foram interceptados durante ações de vigilância na madrugada deste sábado dentro da unidade prisional

23 maio 2026 - 16h47Taynara Menezes
Todo material foi apreendido Todo material foi apreendido   (Foto: Divulgação )

A Polícia Penal de Mato Grosso do Sul apreendeu, na madrugada deste sábado (23), materiais ilícitos enviados por drones para a Penitenciária Estadual de Dourados (PED). As apreensões ocorreram durante ações de vigilância realizadas por equipes da unidade prisional.

Conforme o site Dourados News, policiais penais que atuavam na Torre II e no setor de videomonitoramento identificaram movimentações suspeitas de veículos aéreos não tripulados nas proximidades dos pavilhões da penitenciária.

Em uma das ocorrências, um drone ficou preso na tela de proteção da unidade após lançar um malote próximo ao Raio II – Ala A. Dentro do pacote, os policiais encontraram aproximadamente 544 gramas de substância análoga à maconha.

Durante outra intervenção realizada na mesma madrugada, a equipe impediu a entrega de três novos malotes lançados por drones. Os pacotes continham aparelhos celulares, chips telefônicos e modens de internet móvel que seriam destinados aos internos.

Foram apreendidos dois modens 4G LTE Wi-Fi, quatro celulares e chips de operadoras telefônicas.

Durante os procedimentos internos, um custodiado assumiu que seria o responsável por recolher os malotes e distribuir os materiais entre as celas. Medidas disciplinares e de segurança foram adotadas pela direção da unidade.

Segundo o diretor da PED, Leoney Martins, as apreensões demonstram o trabalho de vigilância realizado pelos policiais penais no combate à entrada de materiais proibidos e às tentativas de comunicação ilícita dentro do sistema prisional.

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