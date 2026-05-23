Mulher é ferida com garrafa quebrada durante briga entre vizinhas em Corumbá

Mulher, de 35 anos, ficou ferida após ser atacada com uma garrafa de vidro quebrada durante uma briga entre vizinhas na manhã deste sábado (23), na região central de Corumbá. O caso aconteceu no cruzamento das ruas Cabral e Geraldino Martins de Barros.

Quando chegaram ao local, equipes do Corpo de Bombeiros encontraram a vítima consciente, orientada e andando. Segundo informações apuradas durante o atendimento, a discussão entre as mulheres terminou em agressão física, momento em que uma das envolvidas utilizou uma garrafa quebrada para atingir a vítima.

A mulher sofreu dois cortes profundos na parte da frente dos braços e apresentava forte hemorragia. Os bombeiros realizaram o controle do sangramento e curativos compressivos ainda no local.

Conforme a corporação, os sinais vitais da vítima permaneceram estáveis durante o atendimento. Após os primeiros socorros, ela foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá para avaliação médica.

O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes.

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