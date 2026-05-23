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Menino de 3 anos é socorrido após engolir moeda de R$ 0,50 em Ladário

Vítima apresentou dor e episódios de dificuldade respiratória antes de ser levado ao hospital

23 maio 2026 - 14h31Vinicius Costa
Moeda de R$ 0,50Moeda de R$ 0,50   (Reprodução)

Menino, de 3 anos, precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros após engolir uma moeda de R$ 0,50 na noite desta sexta-feira (22), no bairro Alta Floresta II, em Ladário. A criança apresentou dor e episódios de dificuldade respiratória.

A mãe relatou que a moeda chegou a ficar presa na região da garganta antes de ser engolida. A equipe do Corpo de Bombeiros encontrou o menino consciente, orientado e chorando bastante.

Segundo os militares, foi realizado o atendimento inicial e monitoraram o estado clínico da criança durante todo o deslocamento até o hospital. Após avaliação da equipe de resgate, o paciente foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Corumbá.

Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, a criança foi entregue aos cuidados da equipe médica sem intercorrências para avaliação especializada e definição dos procedimentos necessários.

A corporação reforçou o alerta para que moedas, peças pequenas e outros objetos sejam mantidos fora do alcance de crianças, a fim de evitar acidentes domésticos.

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