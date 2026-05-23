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Polícia Civil prende condenados durante operação contra o crime organizado em MS

Prisões ocorreram nesta sexta-feira (22) durante ações do Programa Brasil Contra o Crime Organizado

23 maio 2026 - 18h30Vinicius Costa
Dracco é quem realizou a prisão da duplaDracco é quem realizou a prisão da dupla   (Divulgação/PCMS)

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul cumpriu dois mandados de prisão nesta sexta-feira (22) durante ações realizadas pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO) em Campo Grande e Rio Brilhante. As diligências fazem parte do Programa Brasil Contra o Crime Organizado e da Operação Protetor das Fronteiras.

Na Capital, os policiais prenderam um homem alvo de mandado expedido pela 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Segundo a polícia, a ordem judicial foi decretada após descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.

Já em Rio Brilhante, equipes do DRACCO capturaram um condenado por homicídio que teve regressão de regime determinada pela 2ª Vara de Execução Penal do Interior. Conforme a Polícia Civil, ele possui pena remanescente de 8 anos, 9 meses e 8 dias a cumprir em regime fechado.

Ainda de acordo com a corporação, o preso também possui registros por crimes de porte ilegal de arma de fogo, furto qualificado, receptação e tráfico de drogas.

Os dois mandados foram cumpridos e os presos encaminhados para os procedimentos legais previstos pela Justiça.

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