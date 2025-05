Mulher e bebê são encontrados carbonizados em área de mata do Indubrasil

Mulher e um bebê foram encontrados mortos e com os corpos carbonizados no final da noite desta segunda-feira (26), numa área de mata da região do Indubrasil, em Campo Grande. A suspeita é que os dois tenham sido mortos em outro lugar e desovados no local.

A Polícia Civil já conta com uma linha de investigação e inclusive, faz buscas por um veículo, que não teve o modelo revelado, que estaria relacionado com o crime.

A identificação das vítimas ficou prejudicada diante da carbonização das vítimas. Segundo o delegado Mateus Crovador, quando policiais chegaram pelo local, visualizaram os corpos ainda queimando.

Caso não seja possível realizar a identificação pelos exames papiloscópicos, a saída será a coleta de material genético, como a arcada dentária.

A DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa) também está atuando no caso.

