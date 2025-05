Polícia identifica mãe e bebê encontradas carbonizadas no Indubrasil

Em coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira (27), o delegado Rodolfo Daltro deu mais detalhes sobre os corpos carbonizados de mãe e bebê, encontrados na manhã desta terça-feira (27) na região do Indubrasil, em Campo Grande.

Foram identificadas como Vanessa Eugenio Medeiros, de 23 anos, e sua filha Sophie Eugênia Borges, de apenas 10 meses, as vítimas. Elas foram mortas por João Augusto Borges, de 21 anos, companheiro de Vanessa e pai da menina.

Em vídeo obtido pelo JD1, João afirma que matou as duas por não querer se separar de Vanessa e ser obrigado a pagar pensão de sua filha, matando as duas como forma de se “livrar” do pagamento.

“Eu cansei, sinceramente cansei do relacionamento e não queria pagar a pensão”, comentou João, que se encontra preso na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi interrogado na manhã desta terça-feira.

