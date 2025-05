Juiz decreta prisão preventiva de homem que matou mulher e filha de 10 meses na Capital

Em audiência de custódia realizada na manhã desta quinta-feira (29), o juiz Valter Tadeu Carvalho decretou a prisão preventiva de João Augusto Borges de Almeida, 21 anos. Ele foi preso na terça-feira (27) e é suspeito de matar a companheira, Vanessa Eugênio Medeiros, de 23 anos, e a filha do casal, Sophie Eugenia Borges, de 10 meses, em Campo Grande.

Na decisão, o juiz Valter Tadeu Carvalho destacou a gravidade dos fatos: “o fato imputado ao flagrado, teria ele ceifado a vida da sua companheira, bem como da própria filha, com menos de 1 ano de idade, isso demonstra,por si só, que cautelares diversas da prisão são insuficientes para o momento, sendo certo que o crime, além de causar grande comoção social, demonstra a gravidade em concreto que exacerba a normalidade”, pontuou.

O magistrado também determinou que a AGEPEN (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) avalie o local mais adequado para manter o suspeito preso, considerando a natureza do crime e a garantia da integridade física do custodiado.

O crime chocou até policiais civis experientes, com anos de atuação em investigações criminais envolvendo homicídios. João confessou ter cometido os assassinatos de forma cruel. Segundo depoimento à polícia, ele afirmou que matou a esposa e a filha por causa de problemas financeiros — “não queria pagar pensão”, disse — e por desentendimentos no relacionamento. A vítima teria informado a intenção de separar, o que provocou “raiva nele”. O suspeito, que é lutador de artes marciais, declarou ter aplicado um golpe “mata-leão” na esposa até matá-la. Depois, esganou a filha.

Após matar as duas, ele voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Ao terminar o expediente, passou em um posto de combustível, onde comprou um galão de gasolina. Em seguida, retornou à casa, embrulhou os corpos em cobertores para facilitar a queima, colocou-os no porta-malas do carro e dirigiu até a região do bairro Indubrasil. Lá, lançou os corpos ao chão e ateou fogo com o objetivo de destruir os cadáveres.

Os corpos carbonizados de Vanessa e Sophie foram encontrados na noite de segunda-feira (26), na Rua Desembargador Ernesto Borges, região do Núcleo Industrial. A polícia identificou o suspeito após cruzar informações e analisar imagens de câmeras de segurança que mostraram o veículo dele na área.

O caso está sendo investigado como duplo feminicídio qualificado. No momento da prisão, João estava na delegacia para registrar o desaparecimento da esposa e da filha. Ele já havia procurado a delegacia antes para buscar orientação. Ao retornar para registrar oficialmente o desaparecimento, foi detido.

A investigação é conduzida pela DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa), com apoio do Grupo de Operações e Investigações (GOI) e da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). Com a prisão preventiva decretada, João deve responder pelos crimes preso em unidade prisional do estado. Ele não tem passagens pela polícia; esta é sua primeira ocorrência.

