Morre aos 82 anos o ator e dublador Silvio Matos, ícone da TV brasileira

O ator e dublador Silvio Matos morreu neste sábado (11), aos 82 anos, no Rio de Janeiro. A morte foi informada nas redes sociais pelo perfil Duplapédia, mas a causa não foi divulgada.

Com uma carreira que atravessou décadas, Silvio se destacou como um dos nomes da televisão brasileira, atuando em novelas, séries e programas voltados ao público infantil. Antes de ganhar espaço na TV, iniciou sua trajetória nos palcos, entre os anos 1960 e 1970, período em que também dividiu cena com a esposa, Aliomar de Matos, em produções da TV Bandeirantes.

O artista participou de atrações que marcaram época, como Carrossel, Mundo da Lua e Castelo Rá-Tim-Bum. Já em trabalhos mais recentes, esteve na série Louco Por Elas, atuando ao lado de Glória Menezes.

Paralelamente à atuação, construiu uma trajetória relevante na dublagem, emprestando a voz a produções clássicas como A Feiticeira e Viagem ao Fundo do Mar. Também trabalhou como diretor de dublagem e teve passagem pelo mercado publicitário.

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