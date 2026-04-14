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Prova de concurso para cartórios é remarcada em Mato Grosso do Sul

O exame será aplicado em 24 de maio, das 9h às 15h

14 abril 2026 - 10h24Sarah Chaves

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul mudou a data da prova escrita e prática do concurso para cartórios no Estado. Agora, o exame será aplicado no dia 24 de maio de 2026, das 9h às 15h. Antes, a prova estava marcada para o dia 10 de maio.

A mudança foi publicada no Diário da Justiça desta segunda-feira (13) e confirmada pela comissão organizadora do concurso, presidida pelo desembargador Ruy Celso Barbosa Florence.

Segundo o tribunal, a alteração foi feita para garantir mais segurança e transparência no processo, além de assegurar que todos os candidatos tenham seus direitos respeitados, inclusive na análise de recursos.

Com isso, o edital do concurso foi atualizado. As demais informações sobre a prova ainda devem ser divulgadas em um novo edital de convocação.

A orientação é que os candidatos fiquem atentos às publicações oficiais para não perder prazos e acompanhar as próximas etapas do concurso.
 

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