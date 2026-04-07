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Chuva anuncia chegada de frente fria e dia 'vira noite' na Capital

Precipitações causam alagamentos e queda de temperatura nesta terça-feira

07 abril 2026 - 16h20Taynara Menezes    atualizado em 07/04/2026 às 16h27
Céu ficou encoberto durante a tarde toda em Campo GrandeCéu ficou encoberto durante a tarde toda em Campo Grande   (Foto: JD1 Notícias/Gabrielly Gonzalez)

A chuva intensa que atingiu Campo Grande na tarde desta terça-feira (7), provocou alagamentos em algumas ruas e deixou o céu encoberto, com a sensação de 'dia vira noite'. O fenômeno confirma a atuação da frente fria prevista que avança sobre o Mato Grosso do Sul.

O sistema, originado pela intensificação de uma área de baixa pressão atmosférica entre o Paraguai e a Argentina, favorece tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Em Campo Grande, os ventos devem soprar do quadrante oeste nesta terça-feira, mudando para o quadrante sul nos próximos dias, com velocidades entre 40 e 60 km/h, podendo atingir picos acima de 60 km/h, os termômetros devem chegar a 22°. 

Além das chuvas, o avanço da massa de ar mais frio provoca queda nas temperaturas, com mínimas previstas entre 16°C e 17°C, podendo chegar a 14°C em pontos isolados, principalmente na região sul do estado. A população deve ficar atenta às condições do tempo e adotar cuidados em áreas de risco de alagamento.Confira o mapa abaixo: 

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