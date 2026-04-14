Bazar VIP reúne marcas famosas com preços baixos em Campo Grande

O Bazar VIP Beneficente reúne roupas e acessórios de marcas conhecidas com preços bem abaixo do mercado, ao mesmo tempo em que destina parte da arrecadação para projetos sociais. A quarta edição acontece no dia 18 de abril, das 13h às 17h, no Clube Estoril, no Jardim Autonomista, em Campo Grande.
Ao todo, serão mais de 9 mil peças, entre itens novos e seminovos, voltados para os públicos feminino, masculino, teen e infantil. Os descontos podem chegar a até 90%, com produtos de marcas como Animale, Tommy Hilfiger, Zara, Farm, Nike, Adidas, Calvin Klein, Schutz, Ralph Lauren, entre outras.
Um dos destaques da programação é o leilão de peças exclusivas, aberto a todos os visitantes. Entre os itens disponíveis estão uma camisa do Santos Futebol Clube autografada por Neymar Jr., além de bolsas, carteiras e relógios de marcas como Burberry, Fossil e Michael Kors.
Parte do valor arrecadado será destinada a iniciativas beneficentes locais, reforçando a proposta de unir consumo consciente e apoio a projetos sociais na cidade.
