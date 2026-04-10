De olho na Rota Bioceânica, empresa de Campo Grande conquista habilitação para o Chile

A LPX Agroindustrial, de Campo Grande, foi habilitada para exportar farinha de carne e ossos bovinos ao Chile após inspeção do Serviço Agrícola e Pecuário chileno (SAG), ampliando sua atuação internacional em meio ao avanço da Rota Bioceânica.

A empresa sul-mato-grossense LPX Agroindustrial Ltda, com sede em Campo Grande, foi oficialmente habilitada para exportação após missão técnica realizada pelo Serviço Agrícola e Pecuário do Chile (SAG) entre os dias 11 e 24 de janeiro de 2026.

Durante a inspeção, a unidade da empresa (SIF nº 1357) passou por avaliação de controles de qualidade, rastreabilidade, procedimentos sanitários e conformidade com exigências internacionais. O relatório apontou que a empresa utiliza matérias-primas provenientes de estabelecimentos sob inspeção oficial (SIF, SIE, SISBI e SIM), reforçando a segurança sanitária do processo

produtivo.

No Chile, a farinha de carne e ossos bovinos tem forte uso na cadeia aquícola, especialmente na produção de rações para salmão, setor estratégico da economia chilena.

A habilitação ocorre em meio ao avanço da Rota Bioceânica, projeto que deve reduzir distâncias e custos logísticos ao conectar o Brasil diretamente aos portos do Pacífico, com impacto direto na competitividade das exportações de Mato Grosso do Sul.

Com isso, a LPX Agroindustrial passa a integrar o grupo de empresas brasileiras habilitadas a acessar o mercado chileno.

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