Expogrante tem palestras, leilão e julgamento nesta segunda-feira

A programação na Acrissul continua a todo vapor nesta segunda-feira (13) dentro da Expogrande 2026, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. Com entrada gratuita e funcionamento do Parque até às 00h, o dia reúne atividades voltadas à pecuária, inovação e geração de negócios.

Confira a agenda completa:

Encontro Novilho Precoce abre o dia com foco estratégico

A partir das 6h, no Tatersal 2, acontece o Encontro Novilho Precoce, reunindo produtores e especialistas para discutir três pilares fundamentais da pecuária moderna: geopolítica, mercado e mão de obra.

O evento propõe uma abordagem prática e direta, oferecendo aos participantes uma visão estratégica para tomada de decisão, antecipação de cenários e melhoria de resultados na atividade pecuária.

Julgamento da raça Girolando movimenta programação técnica

A partir das 08h30 até às 17h, tem início o julgamento da raça Girolando, uma das mais importantes da pecuária leiteira nacional. A atividade reúne criadores e exemplares de alta qualidade genética, reforçando o papel da Expogrande como vitrine da produção pecuária.

Programação técnica e comercial do Leilão Max QM

A agenda segue às 8h, com a inspeção dos animais do Leilão Max QM, na pista LCN (Laucídio Coelho Neto), etapa importante para avaliação dos exemplares que serão ofertados.

Já às 19h, o Leilão Max QM será realizado no Tatersal de Elite I, reunindo criadores, investidores e oportunidades de negócios no setor.

Pavilhão Tech concentra inovação e conexões

Ao longo do dia, o Pavilhão Tech promove uma programação voltada à inovação, empreendedorismo e tecnologia aplicada ao agronegócio.

A partir das 8h, acontece a Rodada de Negócios do Sebrae, na Fazenda Churrascada, criando oportunidades de conexão entre empresas e produtores.

Às 16h, o Senac conduz uma roda de conversa sobre Inteligência Artificial aplicada ao agronegócio, abordando tendências e soluções tecnológicas que vêm transformando o setor.

Na sequência, às 17h, será apresentado o Programa Centelha 3, seguido, às 18h, pela apresentação do AgroBusiness MS Startups, destacando iniciativas inovadoras.

Encerrando a programação do espaço, às 18h30, acontece o Happy Hour Music & Connections, promovendo networking em um ambiente descontraído.

Programação – Estande da PREFCG

9h

Palestra: Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, com o arquiteto Bruno Ferreira

9h30

Workshop: Elaboração de Projetos Culturais, com Ana Ostapenko/FCMS

13h

Curso Prático: Reprodução de Equinos e Bovinos

Entrada gratuita e programação para todos os públicos

A organização reforça que, nesta segunda-feira, a entrada no Parque é gratuita, ampliando o acesso do público às atividades da feira, que segue até o dia 19 de abril.

A Expogrande 2026 reafirma seu papel como um dos principais eventos do agronegócio brasileiro, integrando conhecimento técnico, inovação, cultura e oportunidades de negócios em um só lugar.

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