Jovem que matou motociclista na Mascarenhas tem prisão preventiva decretada

O motorista do Ford Fiesta, Rafael Borges De Oliveira, de 27 anos, que matou o motociclista Mateus Pires da Costa, de 61 anos, durante a madrugada de domingo (23), no cruzamento da Rua do Seminário com Mascarenhas de Moraes, teve a prisão preventiva decretada após audiência de custódia realizada nesta segunda-feira (24).

Por conta da gravidade do crime, uma vez que Rafael estava em alta velocidade e ultrapassou sinal vermelho, matando Mateus e colocando a vida de sua namorada grávida e de um amigo que estava no Fiesta, junto com seus maus antecedentes, o juiz May Melke Amaral Penteado Siravegna, entendeu que havia a necessidade de converter a prisão em flagrante, em prisã preventiva.

Desta forma, o jovem foi encaminhado para o Instituto Penal de Campo Grande. O juiz enviou ainda um oficio para a AGEPEN (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), especificando que o Rafael disse não ter boa convivência na penitenciaria.

Acidente – Mateus pilotava uma Suzuki, quando foi atingido por um Ford Fiesta no momento que ia cruzar a Mascarenhas no sentido ao bairro Seminário, e acabou tendo a lateral direita da moto atingida pelo carro. Com o impacto, a vítima "voou" uma distância de 18 metros e morreu no local devido a uma lesão craniana.

Questionado no local, o motorista do Fiesta confessou que estava no carro com a esposa gestante e um amigo, e que havia ingerido uma garrafa de cerveja.

No cruzamento da Mascarenhas com a Rua Seminário, sentido a Tamandaré, Rafael contou que tentou frear, mas o pedal não respondeu então ele acelerou para o carro passar mais rápido no sinal vermelho e acabou atingindo o idoso na moto e posteriormente os outros dois veículos.

Ele recebeu voz de prisão por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência no homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor.

Assista ao vídeo do acidente:

