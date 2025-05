JD1TV AGORA: PM aposentado e neto morrem em tiroteio na Moreninha

Um policial militar aposentado e o neto morreram em uma intenso tiroteio no início da noite deste sábado (24), na rua Anacá, no bairro Moreninhas, em Campo Grande.

As primeiras informações a respeito do caso apontam que o alvo principal dos atiradores era o neto e os suspeitos estiveram na casa da família.

Tentando intervir na situação, o avô chegou a tentar defender o neto e intervir na situação, mas também foi alvejado diversas vezes e as duas vítimas caíram ainda dentro do imóvel.

Os suspeitos fugiram e estão sendo caçados pela polícia, mas ninguém foi preso até o momento. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, contudo, ambas as vítimas já estavam sem os sinais vitais.

É aguardada a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica.

Veja um vídeo compartilhado pelo perfil @campograndemilgrau, que indica a quantidade de tiros: