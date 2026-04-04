Mulher toma dores de amiga e confusão termina com homem baleado no Alves Pereira

Um homem de 30 anos foi baleado no braço após uma discussão na noite de sexta-feira (3), no bairro Alves Pereira, em Campo Grande. Ele procurou atendimento por conta própria na Santa Casa e não corre risco de morte.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou que a confusão começou após uma briga com a namorada. Uma amiga dela teria se envolvido na situação e contado o ocorrido ao marido, identificado como Maicon, conhecido como “Tiche”. O homem então foi até a casa da vítima para tirar satisfação e, durante a discussão, fez um disparo que atingiu o braço direito do rapaz.

Após o tiro, o suspeito fugiu e não foi localizado. A vítima disse que conhece o autor e que ele mora no mesmo bairro, mas não soube informar o endereço.

Mesmo ferido, o homem conseguiu chegar sozinho até a Santa Casa, onde recebeu atendimento. Ele estava consciente e conversando normalmente, segundo o registro de lesão corporal feito na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

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