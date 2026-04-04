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Mulher toma dores de amiga e confusão termina com homem baleado no Alves Pereira

A vítima conseguiu ir sozinha até a Santa Casa após o ocorrido

04 abril 2026 - 17h15Sarah Chaves
Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo GrandeCaso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

Um homem de 30 anos foi baleado no braço após uma discussão na noite de sexta-feira (3), no bairro Alves Pereira, em Campo Grande. Ele procurou atendimento por conta própria na Santa Casa e não corre risco de morte.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou que a confusão começou após uma briga com a namorada. Uma amiga dela teria se envolvido na situação e contado o ocorrido ao marido, identificado como Maicon, conhecido como “Tiche”. O homem então foi até a casa da vítima para tirar satisfação e, durante a discussão, fez um disparo que atingiu o braço direito do rapaz.

Após o tiro, o suspeito fugiu e não foi localizado. A vítima disse que conhece o autor e que ele mora no mesmo bairro, mas não soube informar o endereço.

Mesmo ferido, o homem conseguiu chegar sozinho até a Santa Casa, onde recebeu atendimento. Ele estava consciente e conversando normalmente, segundo o registro de lesão corporal feito na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

 

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