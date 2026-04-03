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Mãe se irrita com filha chorando atrás de chocolate e bate nela com vasilha no Lageado

Dentro da sacola tinha uma faca e um garfo, o que causou um corte na menor

03 abril 2026 - 12h31Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Reprodução)

Uma criança de 4 anos ficou ferida após ser atingida por uma faca na cabeça dentro de casa, na tarde de quinta-feira (2), no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de possível violência contra criança em uma residência. No local, os policiais encontraram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) aguardando para entrar no imóvel e prestar atendimento.

De acordo com o relato da mãe, de 38 anos, ela lavava louça enquanto a filha chorava pedindo chocolates. Em determinado momento, a mulher disse que pegou uma sacola com uma vasilha plástica e atingiu a cabeça da criança, sem perceber que dentro da sacola havia uma faca e um garfo.

Os objetos provocaram ferimentos na menina, com sangramento constante. A própria mãe acionou o socorro após perceber o que teria acontecido.

A criança foi levada para a UPA Universitário, onde recebeu atendimento médico e foi liberada em seguida. Conforme o registro policial, os ferimentos foram considerados superficiais e não houve necessidade de sutura.

Mãe e filha foram encaminhadas para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como maus-tratos e lesão corporal culposa.

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