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Cultura

Após 18 anos, Bela Rabelo retorna a Campo Grande com novo espetáculo

O show "Minhas Raízes Uma Essência" celebra memória, música e identidade sul-mato-grossense

04 abril 2026 - 18h50Sarah Chaves
Cantora Bela RabeloCantora Bela Rabelo   (Melina Soares)

A cantora sul-mato-grossense Bela Rabelo volta a se apresentar em Campo Grande após 18 anos longe dos palcos da terra natal. O retorno acontece no dia 9 de abril, às 19h, com o espetáculo “Minhas Raízes — Uma Essência”, na Estação Cultural Teatro do Mundo.

A apresentação marca também uma data especial, já que será realizada na noite do aniversário da artista. A proposta do show é promover um reencontro com a música, a memória afetiva e as raízes culturais de Mato Grosso do Sul.

Além de cantora, Bela Rabelo atua como filósofa, mentora e comunicadora. No espetáculo, ela reúne no repertório canções que marcaram sua trajetória, além de referências regionais que ajudam a contar sua história e conexão com o Estado.

O show tem direção geral de Kel Carelli, direção musical de Ton Alves e produção de Renata Sena. A apresentação conta ainda com a participação do sanfoneiro Renan Nonato, músico que acompanha o cantor Almir Sater.

O evento será realizado na Estação Cultural Teatro do Mundo, localizada na Rua Barão de Melgaço, 177, em Campo Grande. Informações e convites podem ser obtidos pelo telefone (67) 99961-7876.
 

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