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Mulher esfaqueia companheiro após ser enforcada e leva pedrada em Corumbá

A confusão começou por entorpecentes e terminou com agressões dos dois lados

04 abril 2026 - 18h18Sarah Chaves

Uma briga entre um casal terminou com os dois feridos na manhã deste sábado (4), no bairro Maria Leite, em Corumbá. A confusão aconteceu dentro da casa onde eles vivem e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

De acordo com o boletim de ocorrência, a discussão começou após o homem exigir drogas para consumo, o que foi negado pela mulher. Durante o desentendimento, ele teria apertado o pescoço dela, que reagiu e o atingiu com um golpe de faca na cabeça, acima da orelha.

Após ser ferido, o homem perseguiu a companheira pela rua e jogou uma pedra, que atingiu o rosto dela, causando ferimentos. Ambos apresentavam lesões, ele na cabeça e na mão, e ela no rosto e com escoriações pelo corpo.

Segundo o registro, os dois mantêm um relacionamento e são usuários de drogas. A situação foi denunciada por um vizinho, que acionou a polícia ao perceber a agressão.

As equipes de resgate foram chamadas e encaminharam o casal para o pronto-socorro de Corumbá, onde receberam atendimento médico.

O caso foi registrado como violência doméstica na 1ª Delegacia de Corumbá.

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