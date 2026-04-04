Dois ficam feridos após acidente na Ricardo Brandão com Joaquim Murtinho

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na tarde desta sexta-feira (4), no cruzamento das avenidas Ricardo Brandão e Joaquim Murtinho, na região central de Campo Grande.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, as duas vítimas estavam na moto e foram socorridas conscientes e orientadas. O piloto foi encaminhado para o hospital Unimed, enquanto a passageira foi levada para a UPA do bairro Cel. Antonino.
Equipes de resgate atenderam a ocorrência, e as circunstâncias do acidente não foram detalhadas.
