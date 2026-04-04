Homem é esfaqueado em briga e precisa ser socorrido em Dourados

Um homem de 38 anos ficou ferido após ser atacado com um golpe de arma branca na tarde desta sexta-feira (3), na Rua Wilson Dias Pinho, no bairro Jardim Márcia, em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma situação de vias de fato com vítima ferida na frente de uma lanchonete da região.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o homem sentado na calçada, apresentando ferimentos no tórax e na mão direita. Uma testemunha relatou que viu o momento em que um suspeito entrou em luta corporal com a vítima e desferiu um golpe com um objeto não identificado, atingindo a região do peito.

Após a agressão, o suspeito fugiu do local em um veículo Chevrolet Corsa de cor prata e não foi localizado até o momento.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e encaminhou a vítima ao Hospital da Vida. Apesar de estar consciente, o homem não tinha condições de prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e será investigado pela Polícia Civil.

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