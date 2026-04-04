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Homem é esfaqueado em briga e precisa ser socorrido em Dourados

A vítima foi levada para o Hospital da Vida

04 abril 2026 - 14h53Brenda Assis
Vítima esta no Hospital da VidaVítima esta no Hospital da Vida   (Caarapó News)

Um homem de 38 anos ficou ferido após ser atacado com um golpe de arma branca na tarde desta sexta-feira (3), na Rua Wilson Dias Pinho, no bairro Jardim Márcia, em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma situação de vias de fato com vítima ferida na frente de uma lanchonete da região.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o homem sentado na calçada, apresentando ferimentos no tórax e na mão direita. Uma testemunha relatou que viu o momento em que um suspeito entrou em luta corporal com a vítima e desferiu um golpe com um objeto não identificado, atingindo a região do peito.

Após a agressão, o suspeito fugiu do local em um veículo Chevrolet Corsa de cor prata e não foi localizado até o momento.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e encaminhou a vítima ao Hospital da Vida. Apesar de estar consciente, o homem não tinha condições de prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e será investigado pela Polícia Civil.

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