Moradores denunciam risco de queda de poste em Campo Grande

Moradores da Rua Capistrano de Abreu, na altura do cruzamento com a Avenida Engenheiro Paulo Frontin, no Jardim Los Angeles, em Campo Grande, denunciam o risco de queda de um poste de madeira que estaria comprometido.

Segundo relato enviado à reportagem, a base do poste está deteriorada e já apresenta sinais de apodrecimento. Além disso, fios de internet instalados no local estariam baixos e sendo atingidos por caminhões e ônibus que passam pela via, o que acaba puxando a estrutura e aumentando o risco de queda.

“Já fizeram várias solicitações para a concessionária e para a prefeitura, mas até agora nada foi resolvido”, disse o morador.

Há mais de um ano uma equipe da Energisa teria ido ao local e condenado o poste, mas desde então nenhuma outra atitude foi tomada.

A situação preocupa quem vive na região, já que o poste fica em uma via movimentada. O JD1 entrou em contato com a concessionária Energisa e aguarda retorno sobre o caso.

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