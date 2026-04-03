Adolescente de 12 anos é esfaqueado em escola particular de Campo Grande

Um menino de 12 anos ficou ferido após ser atacado com uma faca dentro de uma escola particular no início da tarde desta quinta-feira (2), em Campo Grande. O autor, de 29 anos, foi preso em flagrante.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 12h30 para atender a uma denúncia de lesão corporal em uma instituição de ensino.

No local, o pai da criança relatou que o filho teve a orelha ferida por um homem que utilizava uma faca serrilhada. Além do estudante, uma funcionária da escola, de 62 anos, também foi alvo do agressor. Segundo ela, o suspeito passou um objeto cortante em direção ao seu ombro, chegando a danificar a camiseta, mas sem causar ferimentos.

A coordenação da escola confirmou o ocorrido e informou à polícia que possui imagens que registraram a ação.

Durante o atendimento, um homem se apresentou aos policiais e afirmou que o autor seria seu irmão, que possui problemas psiquiátricos e estaria em tratamento. Ele também entregou a faca que teria sido utilizada no ataque.

Com base nas informações, os militares localizaram o suspeito e efetuaram a prisão em flagrante. Por questões de segurança, foi necessário o uso de algemas durante a condução à delegacia.

Na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, o caso foi registrado como lesão corporal dolosa e lesão corporal na forma tentada, com agravantes. O menor passou por escuta especializada e deve realizar exame de corpo de delito.

O pai da vítima manifestou interesse em solicitar medidas protetivas, e o Conselho Tutelar será acionado para acompanhar o caso. A Polícia Civil segue com as investigações.

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