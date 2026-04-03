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Adolescente de 12 anos é esfaqueado em escola particular de Campo Grande

O suspeito estaria em surto e foi preso em flagrante após ser apresentado as autoridades pelo irmão

03 abril 2026 - 11h51Brenda Assis
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa  

Um menino de 12 anos ficou ferido após ser atacado com uma faca dentro de uma escola particular no início da tarde desta quinta-feira (2), em Campo Grande. O autor, de 29 anos, foi preso em flagrante.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 12h30 para atender a uma denúncia de lesão corporal em uma instituição de ensino.

No local, o pai da criança relatou que o filho teve a orelha ferida por um homem que utilizava uma faca serrilhada. Além do estudante, uma funcionária da escola, de 62 anos, também foi alvo do agressor. Segundo ela, o suspeito passou um objeto cortante em direção ao seu ombro, chegando a danificar a camiseta, mas sem causar ferimentos.

A coordenação da escola confirmou o ocorrido e informou à polícia que possui imagens que registraram a ação.

Durante o atendimento, um homem se apresentou aos policiais e afirmou que o autor seria seu irmão, que possui problemas psiquiátricos e estaria em tratamento. Ele também entregou a faca que teria sido utilizada no ataque.

Com base nas informações, os militares localizaram o suspeito e efetuaram a prisão em flagrante. Por questões de segurança, foi necessário o uso de algemas durante a condução à delegacia.

Na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, o caso foi registrado como lesão corporal dolosa e lesão corporal na forma tentada, com agravantes. O menor passou por escuta especializada e deve realizar exame de corpo de delito.

O pai da vítima manifestou interesse em solicitar medidas protetivas, e o Conselho Tutelar será acionado para acompanhar o caso. A Polícia Civil segue com as investigações.

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