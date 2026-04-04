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Motorista foge após atropelar e deixar motociclista em estado gravíssimo em Três Lagoas

A vítima foi socorrida com pulmão perfurado

04 abril 2026 - 15h31Brenda Assis
Atendimento do SAMU | Imagem ilustrativaAtendimento do SAMU | Imagem ilustrativa   (Mário Oliveira/Prefeitura de Manaus)

Um motociclista de 28 anos ficou gravemente ferido após um acidente de trânsito na noite desta sexta-feira (3), em Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande. O motorista do carro envolvido fugiu do local sem prestar socorro.

Segundo o boletim de ocorrência, a batida aconteceu no cruzamento das ruas Maria Moreira de Queiroz e Manoel Mendes, no bairro Santos Dumont. Testemunhas disseram que o carro trafegava em alta velocidade quando atingiu a motocicleta conduzida pelo rapaz.

Após a colisão, o motorista deixou o local sem ajudar a vítima. O caso é tratado como omissão de socorro e fuga do local do acidente.

Por conta da colisão, o motociclista sofreu fratura exposta no braço direito, escoriações pelo corpo, três costelas quebradas e um dos pulmões acabou sendo perfurado. Ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado ao hospital. Devido ao estado grave de saúde, o rapaz seria submetido a uma cirurgia, permanecendo internado em UTI.

Moradores da região informaram que o motorista teria escondido o carro em uma casa no bairro Jardim Brasília. A placa do veículo se soltou no momento do impacto e foi recolhida pelo pai da vítima.

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