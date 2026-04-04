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Idoso mata a esposa e o neto antes de tirar a própria vida

O caso é tratado como feminicídio e homicídio em Goiás

04 abril 2026 - 17h51Sarah Chaves, com FTN Brasil

Um idoso de 64 anos é apontado como suspeito de matar a esposa e o neto antes de tirar a própria vida dentro de uma casa em Águas Lindas de Goiás. O caso foi registrado na última sexta-feira (3) e é investigado como duplo homicídio seguido de suicídio.

De acordo com as investigações iniciais, a mulher e o adolescente foram atacados dentro dos quartos, possivelmente enquanto dormiam, com golpes na cabeça. Já o homem foi encontrado no quintal com indícios de que tirou a própria vida. O casal vivia em um terreno dividido em dois lotes: em uma das casas morava a filha dos idosos com o adolescente. Como ela estava em viagem, o neto permanecia na residência dos avós.

As vítimas foram identificadas como Tertulina Bizerra da Silva Sousa, de 62 anos, o neto Davi de Sousa, de 13, e o marido Antônio Carreiro de Souza, de 64 anos.

Segundo a Polícia Militar de Goiás, os corpos foram encontrados por outro neto da família, que foi até a casa após não conseguir contato com os parentes. Ele chegou ao local acompanhado de um amigo, pulou o muro e encontrou os familiares já sem vida.

Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da perícia estiveram no imóvel para os primeiros levantamentos. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), onde exames devem apontar a dinâmica do crime.

O caso é tratado como feminicídio e homicídio seguido de suicídio e segue sob investigação do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH).

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