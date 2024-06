JD1TV: Câmeras registram acidente que matou idoso na Mascarenhas de Moraes

Saiba Mais Polícia Motorista bêbado avança sinal vermelho e mata motociclista idoso na Mascarenhas de Moraes

O acidente que resultou na morte de Mateus Pires da Costa de 61 anos na madrugada de domingo (23), no cruzamento da Rua do Seminário com Mascarenhas de Moraes, foi registrado por câmeras de segurança de estabelecimentos próximos.



De acordo com o registro de ocorrência, o Mateus pilotava uma Suzuki, quandofoi atingido por um Ford Fiesta quando ia cruzar a Mascarenhas no sentido ao bairro Seminário, e acabou tendo a lateral direita da moto atingida pelo carro.



Com o impacto, a vítima "voou" uma distância de 18 metros e morreu no local devido a uma lesão craniana.

Nas imagens é possível ver que após atingir a motocicleta, o condutor do Fiesta ainda bateu na traseira de uma GM S10 que estava estacionada na via, que posteriormente acabou avançando para frente e colidindo com a traseira de um UNO, ainda na Mascarenhas, sentido avenida Tamandaré.







Questionado pelo investidor, o motorista, identificado como Rafael de 27 anos, confessou que estava no carro com a esposa gestante e um amigo, e que havia ingerido uma garrafa de cerveja. No cruzamento da Mascarenhas com a Rua Seminário, sentido a Tamandaré, Rafael contou que tentou frear, mas o pedal não respondeu, então ele acelerou para o carro passar mais rápido no sinal vermelho e acabou atingindo o idoso na moto e posteriormente os outros dois veículos.



Ele recebeu voz de prisão por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência no homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor.

