JD1TV: Empresário grava vídeo de despedida antes de morrer em acidente de carro

O empresário cuiabano Eli Corrêa Pinheiro, conhecido popularmente como “Eli do Frango na Braza”, tirou a própria vida na segunda-feira (26), em Mato Grosso, após divulgar nas redes sociais um vídeo de despedida. Durante a gravação, ele faz acusações contra familiares e o suposto amante da sua esposa.

Conforme a mídia local, no vídeo, o empresário conta que estava casado há 25 anos, alegou ter sido traído por ela e os filhos. Ele admitiu ter tido problemas com bebida, mas negou ter ameaçado sua família, como, segundo ele, teriam alegado para obter uma medida protetiva contra ele. "Vão pagar pelo meu sangue", decretou no vídeo.

Além disso, o empresário demonstrou ter mágoa contra o suposto amante, a quem descreveu como alguém criado em sua casa, de ter "arquitetado tudo" com o objetivo de assumir o controle de seu negócio e de sua esposa. "você foi um covarde, você foi um falso", disse Pinheiro no vídeo, dirigindo-se diretamente ao homem.

Ele também confrontou sua esposa: "você me enganou 25 anos." Demonstrando descontrole, Pinheiro afirmou que "daqui a uns minutos eu já não existo mais" e que o culpado de sua morte seriam as pessoas as quais ele acusava. Ele também mencionou não acreditar na justiça e que, por isso, estaria "indo embora".

No vídeo, ele fez um apelo a uma outra filha, que reside em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, para que fosse a Cuiabá para a divisão de bens, ressaltando que ela também teria direito sobre o patrimônio. " eu tô te chamando, vem pra Cuiabá hoje, hoje, fia, tá? [...] Vem pegar o que é seu", disse ele.

Informações posteriores ao vídeo, não confirmadas por fontes oficiais no momento da publicação, sugerem que Eli Corrêa Pinheiro teria cometido suicídio após, supostamente, ter incendiado uma residência na região do Manso. As autoridades locais não se pronunciaram oficialmente sobre o caso até o momento, e a Polícia Civil deve investigar as circunstâncias da morte.

Eli foi encontrado morto após um acidente automobilístico, ocorrido na cabeceira de uma ponte sobre o Rio Coxipó-Açu, na MT-351.

